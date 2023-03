Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di sabato contro l’Inter

Intervistato da Violanews, il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak ha parlato del prossimo incontro che avrà la sua squadra contro l’Inter di Simone Inzaghi.

LE PAROLE DI BARAK –: «Siamo pronti, stiamo crescendo. Noi siamo molto ambiziosi, speriamo di raccogliere grandi risultati come abbiamo fatto fin qui. Mi sono un po’ riposato in nazionale perché la prima gara non l’ho giocata da titolare, ho recuperato energie e sto molto bene».

L’articolo Fiorentina, la carica di Barak per l’Inter: «Stiamo crescendo e siamo ambiziosi» proviene da Inter News 24.

