Marcelo Mascagni, l’agente del difensore della Fiorentina Igor, ha parlato dell’immediato futuro del giocatore brasiliano a ViolaNews.

PAROLE – «Ho parlato con la Fiorentina del futuro di Igor e la volontà è quella di andare via in estate. Anche il club viola è d’accordo. Fino ad ora non abbiamo ancora ricevuto nessuna offerta ufficiale, ma ci stiamo guardando intorno».

