Fiorentina Maccabi Haifa, questa sera il ritorno degli ottavi di finale di Conference League: i numeri danno favoriti i violi

Il Corriere dello Sport oggi propone quattro statistiche per leggere in anticipo Fiorentina-Maccabi Haifa, la gara che permetterà a una delle due di accedere ai quarti di finale di Conference League. Favoriti i viola, che arrivano dal 4-3 dell’andata.

1) La tradizione negativa. Il Maccabi Haifa ha perso 5 delle 8 partite giocate finora contro avversarie italiane nelle competizioni europee, subendo più sconfitte solo contro squadre francesi (7) e tedesche (8).

2) Imbattuta. La Fiorentina non perde da 7 gare in Conference League, esattamente come il Lille (impegnato contro lo Sturm Graz) e il Viktoria Plzen (reduce da uno 0-0 all’andata con il Servette).

3) Gol a pioggia. Almeno una rete nelle ultime 20 gare in Europa: una striscia che nessun altro club italiano ha attualmente. Non solo: la media è di 2,7 realizzazioni a partita.

4) Sfida Over. 4-3 all’andata, c’è da ipotizzare che non mancheranno i gol anche oggi, tenendo conto che la Viola e gli israeliani sono le squadre con il miglior attacco della manifestazione con 18 centri all’attivo.

