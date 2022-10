Sono queste le parole del difensore centrale della Fiorentina, Martinez Quarta che parla su TikTok dei viola dell’Inter.

Ecco le parole del difensore centrale dei viola di Italiano, Martinez Quarta che parla su Tiktok della Fiorentina sull’Inter: “Contro l’Inter speriamo di portare a casa almeno un punto. La classifica è un po’ bugiarda perché meritavamo qualche punto in più. Il problema è che ogni errore lo paghiamo e subiamo gol. Mi auguro che sabato possa essere un incontro speciale, sia la dirigenza che i tifosi ci danno grande sostegno.“

Conclude così l’ex difensore argentino: “Quando abbiamo giocato in casa abbiamo sempre visto uno stadio pieno. L’unico modo per uscire da questa situazione è allenarci e fare risultato contro l’Inter. Loro hanno giocatori forti e ultimamente stanno facendo bene.” Così il difensore della viola parla in vista dello scontro con i nerazzurri.

