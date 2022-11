Il difensore della Fiorentina Martinez Quarta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno contro il Riga. Le sue dichiarazioni

Le parole di Martinez Quarta alla vigilia di Riga Fiorentina:

LE DICHIARAZIONI –“L’anno scorso ho avuto tanti alti e bassi, poi ho avuto il Covid e non sono tornato al meglio. Poi gli altri centrali stavano bene e il mister gli ha dato continuità. In queste ultime partite il mister ci chiede concentrazione ed ho capito che quello è fondamentale, soprattutto per un difensore. Mi sento cresciuto anche nei duelli. Sempre ci sono cose per migliorare ma cerco di imparare ogni giorno“.

