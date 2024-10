Maignan 6,5 Para il rigore di Kean, incolpevole sul gol di Gudmundsson, un po’ meno su quello dell’ ex Adli. Emerson Royal 5,5 Meglio del solito, attento dietro ma piuttosto timido davanti. Gabbia 6 Si guadagna il rigore che Theo sbaglia ed è decisamente il più solido la dietro. Tomori 5 Molto male per i suoi vari interventi fuori tempo tra cui quello sul decisivo 2-1 di Gudmundsson Theo Hernandez 4,5 Rigore calciato non impeccabilmente, ne causa uno e rischia di causarne un altro. Compensa solo parzialmente con l’assist per Pulisic. Perde la testa nel finale e viene espulso..non da capitano del Milan. Fofana 6 Fa legna e non molla mai. Uno dei pochi a mantenere alta la bandiera fino alla fine. Reijnders 5,5 Ci si aspetta sempre la giocata spaccamatch da lui e stavolta delude ma mantiene Ordine a centrocampo per quello che può. Pulisic 6 Gol splendido che […]

