L’ allenatore rossonero spiega il suo punto di vista ed anche le sostituzioni controverse di Leao e Pulisic.. L’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha parlato al termine del match contro la Fiorentina perso 2-1 ai microfoni di DAZN: “Non voglio dire niente sui rigori. lo che amo il calcio non voglio contribuire a questo circo. Il calcio non è così, ogni minimo contatto è rigore. Fino a oggi abbiamo fatto bene con questa struttura, non è che la Fiorentina abbia creato troppo” “Ci è mancata aggressività nei duelli, l’ho detto alla squadra. Quando sbagliamo due rigori e prendiamo un gol come il secondo diventa difficile vincere. Perché ho tolto Leao? E’ stata una scelta mia, volevo più profondità con Okafor. Per Pulisic ho avuto paura perché ha avuto un problema al flessore in settimana, Chukwueze ha fatto bene.”

