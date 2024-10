L’ americano che aveva rimesso in partita il Milan se l’è presa con l’allenatore rossonero al momento della sostituzione con Chukwueze Una scena emblematica si è consumata durante il match Fiorentina-Milan, protagonista il calciatore americano della Fiorentina, Christian Pulisic. Il suo disappunto per una decisione dell’allenatore ha catturato l’attenzione non solo dei tifosi presenti allo stadio, ma anche dei media e degli analisti sportivi. Un cambio controverso Al 82′ del secondo tempo della partita tra Fiorentina e Milan, l’allenatore della Fiorentina, Paulo Fonseca, ha deciso di sostituire Pulisic con Chukwueze. Pulisic, che aveva segnato il gol del momentaneo pareggio, non ha nascosto il suo disappunto per questa decisione. Le immagini trasmesse hanno mostrato il giocatore mentre, dopo aver salutato i compagni di squadra, si rivolgeva più volte allo staff tecnico con un evidente segno di incomprensione, ripetendo “why why?”, “perché perché?” in inglese. Questo scambio, nonostante fosse breve, è stato […]

