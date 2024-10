Un Milan largamente insufficiente ne combina di ogni al Franchi tra polemiche in campo e fuori, rigori sbagliati e rimpianti Maignan 6,5 Neutralizza, bloccandolo, il rigore di Kean. Aggiunge un paio di uscite preziose. Sui gol viola non può fare miracoli ed è il meno colpevole. Emerson Royal 5 Inizio promettente con un cross per Morata. Poi però va in calando e, anche se dalla sua parte la Viola non affonda, non ha la precisione per piazzare buoni traversoni. Gabbia 6 Bello il duello corpo a corpo con il compagno di nazionale Kean. Tiene discretamente, prova il lancio e si prende un rigore. Là dietro è l’unico che non affonda. Tomori 4,5 Il “buco” che lascia, sbagliando nell’azione del 2-1, è spaventoso, non da Tomori. Spesso a disagio, è ancora ammonito per uno scatto di rabbia come a Leverkusen. Che succede? Il peggiore: Theo Hernández 4 Nel giorno del suo […]

