Incredibile la confessione del portoghese nel post partita che fa capire quanto caos ci sia attorno a questo Milan. Mentre invece Gabbia.. La gestione dei calci di rigore da parte del Milan contro la Fiorentina ha destato clamore se non anche indignazione nei tifosi rossoneri. La confessione nel postpartita di Fonseca ha gettato una brutta ombra sull’unità di intenti rossonera in questa stagione. Un dettaglio non trascurabile che evidenzia come decisioni momentanee possano influenzare non solo il risultato di una singola partita, ma anche il morale di una squadra. La scelta controversa del rigorista La polemica ha avuto inizio quando, contrariamente alle decisioni prese precedentemente dallo staff tecnico del Milan, è stato modificato il rigorista designato senza un’apparente ragione. L’allenatore Paulo Fonseca ha espresso il proprio disappunto in maniera piuttosto vivace, sottolineando che Christian Pulisic fosse il prescelto per il compito, rimanendo sorpreso e frustrato per la variazione improvvisa intrapresa […]

Leggi l’articolo completo Il Fonseca furioso! Perchè dal dischetto non è andato Pulisic? Intanto Gabbia ammette.., su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG