Il francese, che compiva 27 anni, ha sbagliato tutto lo sbagliabile e il solo assist per Pulisic non compensa una prestazione superficiale e piena di errori Una serata all’insegna dell’ amarezza quella vissuta da Theo Hernandez, il talentuoso terzino, nel giorno del suo ventisettesimo compleanno. Il calciatore francese, indossando con orgoglio la fascia da capitano, si è reso protagonista involontario di una serie di azioni che hanno culminato in un’esclusione dal campo al termine dell’incontro, episodio che potrebbe avere ripercussioni significative per le prossime partite del suo team. La situazione si svolge in un contesto di alta tensione, che vede Hernandez alle prese con decisioni avventate e un comportamento che poco si addice a un giocatore del suo calibro e alla responsabilità di capitano. Iniziamo dalla fine L’episodio più amaro per Hernandez si verifica al fischio finale dell’arbitro Pairetto. Dopo una partita già difficile, Theo si lascia andare a proteste […]

