Gli episodi di Firenze fanno il paio con quelli dell’Olimpico contro la Lazio. La squadra non sembra seguire il tecnico che di sicuro non è l’unico colpevole Nel cuore della notte di Firenze, il Milan guidato da Paulo Fonseca si è, arreso per 2-1 alla Fiorentina, al timone della quale siede Raffaele Palladino. Un match che resterà impresso nella memoria dei tifosi per i suoi momenti di pura teatralità, tra cui spiccano ben tre rigori neutralizzati ed una serie di occasioni mancate che avrebbero potuto cambiare le sorti della partita. Questo incontro ha messo in luce non solo le individualità in campo ma ha anche sollevato dubbi sulla solidità della guida tecnica del Milan. Migliori e peggiori Non tutti i giorni si assiste a un match in cui tre rigori vengono parati. I protagonisti di questa impresa sono stati i portieri David De Gea per il Milan e Mike Maignan […]

Leggi l’articolo completo Paulo Fonseca viene seguito dalla squadra Le colpe di questo brutto Milan non sono solo sue.., su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG