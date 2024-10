Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha anticipato i temi della gara di domani contro i toscani. Paulo Fonseca ha parlato del match contro la Fiorentina in conferenza stampa. “La continuità è importante in questo momento, quando abbiamo più giorni per recuperare i giocatori”. “Se la squadra sta bene è importante mantenere il massimo dei giocatori che possiamo, ma non è che non ho fiducia negli altri: Loftus e Chukwueze ad esempio sono entrati bene e lavorano bene. Per me è importante in questo momento avere questa base che supporta la crescita della squadra”. La marcia di avvicinamento “Non abbiamo vinto col Leverkusen, il gruppo era deluso e arrabbiato, quello che ho sentito questa settimana sono buone sensazioni. La squadra ha nuovamente lavorato molto bene e vogliamo vincere. Giocare a Firenze è sempre difficile, loro hanno una bellissima squadra: per il Milan è tradizionalmente difficile vincere a Firenze, ma siamo […]

