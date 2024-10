I dirigenti rossoneri hanno tentato l’acquisto sul gong: oggi emergono tanti retroscena sulle mosse di Moncada e Furlani. Nel vibrante teatro del calciomercato estivo, quando le squadre si rafforzano per la stagione imminente, anche il Milan ha tessuto le sue strategie per potenziare l’attacco. I rossoneri si sono assicurati Morata e Abraham (in prestito al momento) pur avendo ancora in rosa Jovic. Matteo Moretto, voce autorevole nel panorama del calciomercato, ha fornito un’interessante retroscena sui movimenti estivi del club milanese, svelando una trattativa rimasta fino ad ora nascosta. Movimenti in attacco sul fronte Milan I succitati Alvaro Morata e Tammy Abraham sono diventati pedine fondamentali nel disegno tattico che Paulo Fonseca ha adottato dal derby in poi e che prevede un audace 4-2-4. Nonostante la presenza di queste nuove leve e di un Luka Jovic allontanatosi progressivamente dal nucleo centrale del progetto tecnico, la dirigenza non chiude la porta a […]

