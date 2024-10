Da quando la squadra rossonera ha cambiato modulo le cose sono migliorate ma hanno giocato quasi sempre gli stessi giocatori. In un panorama calcistico in continuo mutamento, dove la versatilità dei giocatori e le strategie di gioco rivestono una crescente importanza, il Milan si trova a fare i conti con una questione fondamentale per il proprio centrocampo. Al centro di questo scenario c’è Youssouf Fofana, il cui impatto e ruolo nel cuore del gioco rossonero sono indiscutibili. Tutti si chiedono però: cosa succede quando il calciatore francese avrà bisogno di riposare? Alla ricerca dell’alternative Il francese ora come ora rappresenta una figura quasi imprescindibile nello scacchiere tattico della squadra, come dimostrato anche nelle recenti prestazioni, inclusa quella lodata contro il Bayer Leverkusen. Con l’avvicinarsi di partite sempre più impegnative, il dilemma sulla sua alternativa diventa pressante, soprattutto alla luce dell’infortunio di Bennacer che assottiglia ulteriormente le opzioni a centrocampo. La […]

Leggi l’articolo completo Milan, la coperta è corta in una zona di campo: la soluzione è solo una, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG