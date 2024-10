La sentenza di ieri mattina potrebbe cambiare per sempre il calciomercato per come lo conosciamo. La recente sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardante il caso di Lassana Diarra ha sollevato una quantità di interrogativi e speculazioni sull’impatto che questa potrebbe avere sul mondo del calciomercato, ponendo in particolare l’accento sulla libera circolazione dei calciatori all’interno dei confini europei. La decisione in questione ha stabilito l’incompatibilità delle normative FIFA che governano i trasferimenti dei calciatori con i principi dell’Unione Europea in merito alla libera circolazione delle persone. Questo verdetto potrebbe, quindi, aprire la porta a una maggiore facilità di rottura dei contratti da parte dei calciatori con i loro club, incidendo profondamente sulle dinamiche del calciomercato attuale. La libera circolazione dei calciatori La questione centrale sollevata dalla sentenza Diarra è l’interpretazione delle norme FIFA alla luce dei principi di libera circolazione garantiti all’interno dell’Unione Europea. Le regole attuali […]

Leggi l’articolo completo Il caso Diarra è uguale a quello di Leao con lo Sporting? Ecco come stanno le cose, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG