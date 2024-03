Fiorentina-Milan, Vincenzo Italiano non avrà a disposizione Giacomo Bonaventura, ex rossonero, per la sfida del 30 marzo

Dopo aver battuto oggi il Verona per 1-3 al Bentegodi, il Milan di Stefano Pioli, dopo le due settimane di sosta che cominceranno domani, affronterà sempre in trasferta la Fiorentina di Vincenzo Italiano (gara in programma sabato 30 marzo alle 20:45).

La partita non vedrà tra i protagonisti l’ex rossonero Giacomo Bonaventura che dovrà scontare la squalifica valida per la gara di oggi contro l’Atalanta, rinviata per il malore di Joe Barone, proprio contro la squadra di Stefano Pioli.

