Archiviata la sosta delle nazionali, è tempo di rituffarsi in campionato e alla difesa del secondo posto. Pioli inizia a recuperare i giocatori partiti per le chiamate delle loro rispettive nazionali e riabbraccia in gruppo anche Pobega, da tempo assente per infortunio.

Stefano Pioli

Il rientro dei nazionali

Stefano Pioli, così come evidenziato da Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo X, recupera pezzo dopo pezzo i giocatore che hanno dovuto lasciare Milanello per rispondere alla chiamata della propria nazionale. Tra questi figurano Musah e Pulisic, i due americano dopo aver trionfato nella finale di Concacaf, hanno fatto rientro già oggi a Milanello senza però prendere parte alla seduta di allenamento. Domani sarà il giorno del rientro invece per Leao e Jovic, impegnati rispettivamente con il selezione portoghese e serba. Tempi più lunghi invece per i francesi rossoneri Theo, Maignan e Giroud che, questa sera giocheranno contro il Cile alle 21.00. Lo stesso dicasi per Okafor, Reijnders e Kjaer, impegnati rispettivamente con la nazionale svizzera, olandese e danese.

Il recupero di Pobega

Pioli potrà sorridere in quanto si avvicina il totale recupero di Pobega. Il centrocampista si era sottoposto a fine dicembre a un’operazione di riparazione del tendine retto femorale sinistro. Oggi ha svolto il primo allenamento, ovviamente differenziato, dando inizio al percorso di riatletizzazione. I tempi di recupero e del rientro in gruppo a tutti gli effetti sono stimati in una decina di giorni.

