Zlatan Ibrahimovic non perde tempo e centra il primo colpo della propria gestione. Si tratta di Jovan Kirovski, ex dirigente dei Los Angeles Galaxy. A dare la notizia è il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto attraverso il proprio profilo X. Il collega chiarisce che ormai non ci siano più dubbi circa il suo approdo a Milano, per volere di Ibrahimovic, e a breve saranno apposte le firme sui contratti.

Zlatan Ibrahimovic

Il ruolo di Kirovski

E’ sempre più il Milan di Zlatan Ibrahimovic. Il Senior Advisor di RedBird mette a segno il suo primo colpo di mercato, seppur non si tratti di un giocatore ma di un dirigente. Lo svedese ha infatti trovato l’accordo con Jovan Kirovski, conosciuto ai tempi della sua esperienza americana con i Los Angeles Galaxy. Kirovski all’interno dell’organigramma societario rossonero dovrebbe ricoprire un ruolo dirigenziale fra prima squadra e giovanili. Ecco dunque il primo passo della rivoluzione a firma Cardinale-Ibrahimovic.

Chi è Kirovski

Jovan Kirovski è un ex giocatore cresciuto nel vivaio del Manchester United, passato per il Borussia Dortmund ed un paio di club inglesi. Ha chiuso la sua carriera da calciatore nei Los Angeles Galaxy, squadra in cui ha iniziato a lavorare come dirigente. È qui che nel 2018 ha conosciuto lo svedese: fu proprio il dirigente statunitense a convincere Zlatan a giocare per i Galaxy. Ora i due, dopo l’esperienza a stelle e strisce, si riuniranno ma questa volta all’ombra della Madonnina.

