Il derby europeo è sempre più vicino ed è innegabile che il pensiero già voli alla doppia sfida di aprile tra Milan e Roma. La gara si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre che si adopereranno al loro meglio per proseguire il sogno europeo. Il Milan per conquistare per la prima volta nella sua storia il trofeo, la Roma per riscattare la finale persa della passata stagione. Boniek, ex campione di Roma e Juventus, ha espresso un parere sulla sfida europea tra rossoneri e giallorossi.

Europa Legue

Milan favorito

Il Milan approccerà alla doppia sfida europea contro la Roma da favorita. I vantaggi dei pronostici sono tutti per i rossoneri che, in campionato, hanno vinte entrambe le sfide contro i giallorossi. Vero, sulla panchina della Roma sedeva Mourinho, ora De Rossi e la musica sembra essere decisamente cambiata. Sotto la guida di “capitan futuro” la squadra capitolina ha inanellato una sequenza di vittorie consecutive che l’hanno proiettata a scalare molte posizioni in classifica, arrivando a bussare alla porta del quarto posto. Nonostante ciò Boniek non ha dubbi in merito agli equilibri della partita ed è convinto che “il Milan sia favorito nella doppia sfida di Europa League, però la Roma ha le sue chances e può giocarsela”.

La chiave della partita

L’ex campione di Roma e Juventus ha giocato nel corso della propria carriera innumerevoli partite di cartello, dall’alta posta in palio. Motivo per cui c’è da credergli quando descrive quale sarà la chiave della partita tra la squadra di De Rossi e quella di Pioli. Boniek sostiene infatti che “sarà fondamentale anestetizzare la fascia sinistra rossonera con Theo Hernandez e Leao, perché – prosegue il campione polacco – se riesci a fermare loro due la partita può diventare assolutamente equilibrata. Questa secondo me sarà la chiave della sfida”.

