Giuseppe Pastore ha espresso perplessità in merito al nome di Gyokeres come possibile erede di Giroud al Milan.

Il Milan si prepara ad affrontare l’addio di Giroud. Il giocatore francese, con ogni probabilità, al termine della stagione lascerà i rossoneri per approdare in MLS. La squadra mercato rossonera, così come riportato da tutti gli organi di stampa, avrebbe individuato in Viktor Gyokeres il profilo ideale per l’attacco. Giuseppe Pastore, firma de Il Foglio, ha sollevato però qualche perplessità sul possibile arrivo a Milanello dell’attaccante svedese in forza allo Sporting Lisbona.

Olivier Giroud

Dubbi su Gyokeres per il dopo Giroud

Nonostante sul contratto che lega Gyokeres allo Sporting Lisbona sia presente una clausola rescissoria di 100 milioni, e che il giocatore dal suo arrivo in Portogallo abbia segnato 36 reti in 39 partite, il suo arrivo al Milan non convince tutti. Giuseppe Pastore ha infatti sollevato più qualche perplessità sul possibile acquisto rossonero. Le sue parole nel consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatotio ‘Fontana di Trevi‘: “Non so se sia un giocatore già pronto per l’altra Serie A Gyokeres, perché in due anni ha fatto un salto enorme passando dal Coventry, Championship inglese (l’equivalente della Serie B italiana ndr), allo Sporting, dove ha fatto molto bene, altroché“.

Sul Milan che sarà

La partenza di Giroud potrebbe significare anche un cambio di modulo del Milan. Sulla tematica Pastore esprime perplessità in quanto ritiene fondamentale anche la permanenza o meno di Pioli in rossonero. A tal proposito ha sottolineato: “Bisogna partire dall’allenatore ovviamente. Cambiano allenatore? Non lo so. Lo diciamo ogni volta che si capirà da che strada il Milan farà in Europa League“.

