Marco Van Basten ha criticato apertamente Reijnders, accusandolo di non essere un palleggiatore, preferendogli Schouten.

Reijnders è stato uno degli acquisti più esosi e incensati dell’ultimo mercato rossonero. L’olandese ex AZ ha da subito impressionato i tifosi rossoneri deliziando tutti grazie ad una visione di gioco eccellente e grazie ad una facilità di gioco disarmante. Nella gara contro il Bologna, all’esordio, riuscì infatti a centrare il record relativo ai passaggi riusciti, facendo registrare il 100%. Marco Van Basten, bandiera e leggenda rossonera, ha avuto però nei confronti del connazionale parole poco lusinghiere.

Tijjani Reinders

Non è un palleggiatore

Nel corso di ‘Rondo’, programma in onda su ‘Ziggo Sports, Marco Van Basten ha avuto un dibattito a tema calcistico con Arne Slot e Rafael van der Vaart, nel quale hanno disquisito anche del numero 14 rossonero Reijnders. Il cigno di Utrecht si è così espresso sul connazionale rossonero: “Reijnders non ha neanche quello. Quello non è un palleggiatore”.

Schouten meglio di Reijnders

Marco Van Basten non vede certamente di buon occhio Reijnders. Oltre ad esprimere dubbi sulle sue qualità tecniche, non definendolo un palleggiatore, ha espresso un paragone che potrebbe far storcere il naso a molti tifosi del Milan. L’ex numero 9 rossonero ha infatti detto di “preferire Schouten, il quale è molto bravo con la palla”. Parole che certamente non faranno piacere a Reijnders che, da olandese, avrà certamente molta stima per il cigno di Utrecht, eroe del Campionato Europeo vinto dagli Orange grazie proprio ad un suo gol da antologia contro l’Unione Sovietica

L’articolo Van Basten stronca Reijnders: “Non è un palleggiatore, gli preferisco…” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG