Allo stadio Franchi, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Fiorentina e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Franchi, Fiorentina e Napoli si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Fiorentina Napoli 0-0 MOVIOLA

1′ – Inizia il match al Franchi.

3′ – Giallo per Anguissa. Il centrocampista sanzionato per un pestone a Martinez Quarta.

18′ Napoli in avanti – Cross morbido di Lozano dalla destra sul secondo palo per Kvaratskhelia, gran chiusura di Dodò in angolo.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Fiorentina Napoli 0-0: risultato e tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

AMMONITI: Anguissa

ARBITRO: Marinelli

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

L’articolo Fiorentina Napoli LIVE 0-0: gli azzurri provano ad alzare il pressing proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG