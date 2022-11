Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato ad un incontro con i cittadini sulla riqualificazione dello stadio Artemio Franchi e sul quartiere di Campo di Marte. Di seguito le sue parole, riportate dall’ANSA.

STADIO – «Noi non abbiamo ricevuto alcuna istanza formale dalla Fiorentina in merito alle modalità di gioco della squadra al Franchi durante il cantiere, abbiamo dato piena disponibilità al club per vederci in un ogni momento, anche domani. Le opere connesse al Viola Park non dipendono dal Viola Park ma dalle leggi dello Stato, non le decide la Fiorentina. Il progetto della tramvia di Bagno a Ripoli esiste da molto prima di sapere se la Fiorentina avrebbe fatto il Viola Park e i tempi sono rispettati: la linea di Bagno a Ripoli sarà terminata entro il 2026Aspettiamo che la Fiorentina sia disponibile per incontrarci e andare avanti con tutti gli aspetti riguardanti la realizzazione del progetto e tutte le modalità di gestione del cantiere del Franchi. Voglio ricordare che non c’è nessun problema per l’anno prossimo riguardo al fatto che la Fiorentina giochi al Franchi, perché i lavori saranno appaltati entro l’anno prossimo, il cantiere si aprirà tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. I tempi sono molto chiari».».

TEMPISTICHE – «I tempi sullo stadio non li detta la Fiorentina o il Comune ma sono stabiliti dalla legge italiana che si occupa del Pnrr. Sono tempi che stiamo rispettando: dobbiamo iniziare i lavori entro la fine del 2023, massimo inizio 2024 e poi finire tutto entro il 2026».

L’articolo Fiorentina, Nardella: «Lo stadio? Disponibili ad incontrare il club» proviene da Calcio News 24.

