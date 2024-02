Le parole di Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta dai viola contro il Frosinone

Nico Gonzalez ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Fiorentina contro il Frosinone. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Avevamo bisogno di questa vittoria, era tanto tempo che non vincevamo… Abbiamo lavorato tanto in settimana per fare una bella prestazione e penso che l’abbiamo fatta, vincere 5-1 non è facile. Sono contento perché la squadra ha dimostrato che siamo capaci di reagire».

COME STA FISICAMENTE – «Era tanto tempo che non giocavo dal primo minuto. Sono contento, ho fatto gol, la squadra ha vinto…».

BELOTTI – «Dimostra sempre che c’è voglia di vincere, fa gol. Mi fa piacere che abbia fatto gol».

POSIZIONE – «Mi ricordo che appena arrivato dissi al mister che mi piaceva di più giocare a sinistra, poi lui decise di mettermi a destra e ora mi ci sono abituato, mi piace di più… Ma lavoro per la squadra: sinistra, destra, seconda punta… Lo faccio per aiutare la squadra. Ho sbagliato un gol di sinistro, ma ho segnato di destro, ancora ce l’ho, non me lo ricordavo neanche (ride, ndr). Sono contento».

RIGORI – «Lo batterò come lo batto sempre, non devo cambiare. Io sono così, non sono un robot, posso sbagliare, serve per imparare e oggi tutti i portieri guardano come calciano i rigoristi, devo essere preparato. Di destro? Se rivedo il gol… Forse ci provo (ride, ndr)».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG