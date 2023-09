Le parole di Nico Gonzalez, dopo il rinnovo con la Fiorentina: «Sono felice: grazie ai dirigenti, compagni e mister»

Nico Gonzalez ha firmato il rinnovo con la Fiorentina. Il numero 10 dei viola, dopo il prolungamento del contratto fino al 2028 ha parlato ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole.

RINNOVO – «Sono felice. Stare qui con questa maglia e in questa città è bellissimo. Se fosse per me rimarrei tutta la vita (ndr: ride). Sono felice e devo dire grazie al direttore ed al presidente, ma anche ai miei compagni ed al mister. Quello che è successo in passato lo lascio lì, ho fatto bene ultimamente ma adesso penso al Frosinone, è troppo importante. Sono felice di essere qui a Firenze con questa maglia, sono stato felice fin dal primo giorno».

INDOSSARE LA 10 – «L’ho detto già, non gioco per il numero, gioco per la maglia e non guardo indietro. La più pesante però è la nove, sono sicuro. Ma sono contento perché i tifosi hanno apprezzato questa scelta».

