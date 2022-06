La Fiorentina vuole un attaccante di esperienza, questo può essere Luis Suarez. Ma scopriamo i dettagli anche su altri affari.

Luis Suarez si è svincolato dall’Atletico Madrid dopo 37 presenze e 13 reti con 3 assist tra tutte le competizioni. Il trentacinquenne sudamericano è ora disponibile nel mercato, ma vorrebbe tentare l’ultima avventura in Europa. Aston Villa e Fiorentina hanno pesantemente messo gli occhi su di lui.

Luis Suarez

Secondo la Fiorentina può essere l’ideale come tutor di Arthur un attaccante esperto con i gol sicuri. Un altro parametro zero che piace alla squadra viola è Florian Grillitsch centrocampista dell’Hoffenheim che andrà via a parametro zero tra qualche giorno. Il classe 1995 è appetito per Europa e può essere una opportunità per la squadra di Vincenzo Italiano. L’austriaco a causa di infortuni ha raccolto solamente 18 presenze in campionato.

