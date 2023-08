Fiorentina OFI Creta finisce con il risultato di 1-1, per un altro flop dei viola. Ecco com’è andata la gara di Arthur

Nuovo flop in amichevole della Fiorentina, che non va oltre l’1-1 contro l’OFI Creta. Non basta il gol di Kokorin, con i greci che hanno agguantato il pari proprio nel finale.

80 minuti in campo anche per l’ex Juve Arthur, ormai titolare fisso negli schemi del tecnico viola Italiano.

