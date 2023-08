Fabio Ravezzani ha analizzato lo 0-0 di Cesena della Juve: ha analizzato così il pareggio a reti inviolate con l’Atalanta

Fabio Ravezzani, su Twitter, ha così commentato lo 0-0 della Juve contro l’Atalanta.

Impressioni #Juve con l’Atalanta: molto bene Weah e Cambiaso. Vlahovic e Chiesa si muovono molto, ma zero gol (e se non ne faranno tanti sarà come sempre un problema). Rabiot più in forma del previsto. La squadra comunque sembra in palla e gioca meglio della scorsa stagione. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 12, 2023

