Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky dopo l’amichevole Juve Atalanta. Le sue dichiarazioni

PARTITA – Sono partite di livello, la Juve è molto forte. Noi abbiamo fatto il nostro in una partita aperta con qualche occasione da entrambe le parti. Noi abbiamo De Roon e Koop più i tre difensori che hanno giocato tutta la partita con questo caldo. Bel test.

INIZIO STAGIONE – È un inizio di stagione condizionato dal mercato. In attacco siamo coperti, vediamo ci saranno altre possibilità. In difesa dovremo recuperare Toloi. La società sta lavorando con grande attenzione.

DE KETELAERE – In attacco non sono entrati Muriel e Cambiaghi, ma abbiamo dei numeri. Zapata viene spacciato per finito per gli infortuni ma non è così, anche Scamacca e Touré hanno avuto infortuni. Zapata è un giocatore a posto e lo ha dimostrato stasera. Sarei molto contento di De Ketelaere perché mi piace molto, sarebbe bello averlo da noi. Siamo contati in alcuni reparti, non si considera che molti giocatori che sono andati via. Va benissimo ma dobbiamo completare la squadra.

ZAPATA SUL MERCATO – Io tengo a sottolineare solo che è molto forte. È vero che ha avuto degli infortuni, ma come tutti gli attaccanti in un calco duro. L’anno scorso è stato solo sfortunato, nelle ultime giornate stava facendo bene. Adesso è recuperato e forte, poi la società deciderà cosa fare.

MERCATO PIROTECNICO – In entrata abbiamo fatto pari con le uscite, anzi forse abbiamo tolto qualcosa in più. Sono soddisfatto perché sono arrivati ragazzi di valore. Il nostro mercato è stato ribaltato dalla cessione di Hojlund, poi abbiamo ceduto Boga che è stato una buona vendita. Abbiamo fatto un buon mercato ma con le coppe la squadra va completata.

