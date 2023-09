Grande paura all’esterno del Viola Park, nuova casa della Fiorentina: giovane calciatore investito da un’auto

Attimi di paura oggi all’esterno del Viola Park, dove un calciatore del settore giovanile della Fiorentina è stato investito da un’auto di passaggio.

Come riferito da Sportface, per fortuna, nessuna grave conseguenza. Sul posto gli agenti della Polizia municipale e un’ambulanza, che ha portato il ragazzo in uno degli ospedali più vicini alla struttura.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG