La Fiorentina vola a San Siro per l’ultima partita del 2022 e lo fa contro il Milan, Italiano punta su Jovic prima del Qatar.

In gol da subentrato nell’ultima sfida contro la Salernitana, ora per il serbo è arrivato il momento di dare continuità e di farlo contro una big dopo l’Inter. Una rete prima di volare in Qatar potrebbe essere un’ulteriore iniezione di fiducia per l’attaccante.

