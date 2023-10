David Pizarro, ex centrocampista della Fiorentina, ha così parlato ricordando il famoso 4-2 alla Juve e non solo

David Pizarro, ex centrocampista della Fiorentina, ha così parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola.

4-2 ALLA JUVE – «Mi ricordo una gara magica. Soprattutto per come si era messa la sfida contro una Juventus fortissima con Tevez, Pirlo e giocatori di questo calibro. Inoltre noi non stavamo facendo una bella partita, fu veramente magico perché successe tutto in 15 minuti. Sicuramente è nelle prime cinque gare preferite. Perché il calcio è strano e magico. Io ho vissuto tante partite ma sicuro tra le prime cinque».

NUOVA FIORENTINA – «Si questa è molto forte e otterrà un grande risultato. È forte e crede nell’allenatore e sono contento perché questa è una piazza che merita. Champions? Secondo me ci può arrivare, se lo merita».

