L’Uefa risponde agli episodi di razzismo di cui si sono resi protagonisti i tifosi ucraini: la punizione per il match con l’Italia

Il neutro di Leverkusen non potrà contare sul tutto esaurito per il match tra Ucraina e Italia in programma il prossimo mese.

L’Uefa ha infatti deciso di punire così, e con una sanzione da 15.000 euro per atti vandalici, gli episodi di cui si sono resi protagonisti alcuni tifosi ucraini in occasione della sfida con l’Inghilterra.

