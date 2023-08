Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato dopo l’esordio di Arthur con la maglia della viola

Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo l’esordio di Arthur con la maglia della viola. Il centrocampista brasiliano ha infatti impressionato nella vittoria per 4-1 della squadra di Italiano contro il Genoa.

LE PAROLE – «Arthur è stato come un cane tenuto in gabbia per un periodo di tempo. Una volta riaperta è diventato quasi pazzo. Aveva voglia di giocare».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG