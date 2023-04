Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato così ai canali ufficiali dopo la vittoria ottenuta contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina, il ds Daniele Pradè ha commentato così il successo ottenuto contro l’Inter a San Siro.

LE PAROLE DI PRADÈ-: «È stata una gara inglese per i ritmi. Complimenti ai ragazzi, al mister e ai tifosi che sono venuti, li abbiamo sentiti per tutta la gara. Ci hanno creduto, come noi. Stasera torniamo e domani ci alleniamo perché mercoledì c’è una gara importantissima. Sarà un mese intenso e dovremo essere bravi a gestire le energie. Ce la metteremo tutta. Le vittorie danno consapevolezza, portano a lavorare in modo diverso nelle settimane. Loro sono una squadra incredibile, ma noi siamo venuti senza alcun timore reverenziale e abbiamo portato a casa la gara con grande sacrificio, con una prestazione corale. Ultimamente eravamo stati anche sfortunati con l’Inter, ogni episodio ci era contro».

L’articolo Fiorentina, Pradè: «Eravamo stati sfortunati con l’Inter, ogni episodio ci era contro» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG