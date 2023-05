Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato dopo la sconfitta dei viola contro il Napoli: le dichiarazioni

Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Napoli.

LE PAROLE – «Ho visto una grande carica agonistica da parte del Napoli e di tutto l’ambiente. Giovedì abbiamo una partita fondamentale, il mister ha preservato qualcuno ed è giusto così. Spero in un Franchi pieno, ma non ho dubbi sul nostro tifo. Oggi volevamo regalare ai tifosi una bella soddisfazione visti tutti i problemi logistici per la trasferta impegnativa qui a Napoli. Siamo fiduciosi. La Fiorentina c’è».

