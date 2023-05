Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha commentato così la sconfitta di ieri in Finale di Coppa Italia contro l’Inter di Inzaghi

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina, il ds dei toscani, Daniele Pradè, ha detto la sua dopo la sconfitta in Finale di Coppa Italia contro l’Inter.

LE PAROLE –: «La delusione è tanta, abbiamo fatto una grande gara. Ringraziamo tutti. A nome di questa società ringrazio questi tifosi meravigliosi che ci hanno sostenuto fino al 95esimo. La partita era iniziata benissimo per noi, l’abbiamo anche gestita fino al 30esimo, poi abbiamo preso il pareggio su una ripartenza e il 2-1 su una ribattuta. Abbiamo messo cuore nel secondo tempo però alla fine la differenza la fanno gli episodi. Questo ci dà consapevolezza che siamo una squadra forte, adesso dobbiamo andare a vincere a Praga e dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Se questa squadra gioca con questo spirito può fare tutto.

Sarà dura da superare perché c’è tanta delusione e te la porterai appresso per qualche giorno, dobbiamo essere bravi a stare tutti insieme e ripartire perché ci aspetta un’altra impresa da fare. Non possiamo recriminare nulla, c’è da fare i complimenti ai ragazzi e al mister perché abbiamo giocato contro una squadra fortissima ma abbiamo giocato alla pari. Ha fatto la differenza un campione, sotto il profilo del collettivo siamo stati superiori. Quando metti tutto non puoi dire nulla alla squadra, la squadra ha combattuto pallone su pallone, non abbiamo lasciato niente pur sapendo di avere davanti una squadra forte. Ma non eravamo intimoriti e impauriti, abbiamo mostrato la nostra identità e le nostre caratteristiche. Questo ci fa ben sperare per il futuro e per quello che c’è da costruire. Purtroppo i punti nel calcio contanto poco, contano quelli che la buttano dentro. Dobbiamo prenderci la parte migliore della partita da portarci dietro».

