Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali viola dopo il pareggio contro il Ferencvaros

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali viola dopo il pareggio contro il Ferencvaros.

PAROLE – «Abbiamo approcciato male la partita contro una squadra ben organizzata e con ottimi elementi. Con i cambi siamo stati devastanti. C’è rammarico ma dall’altra parte si pensa che si poteva anche perdere. Ci teniamo la reazione e ci farà d’esperienza per la prossima. Noi ci siamo svegliati quando abbiamo preso il secondo schiaffo. Avevamo pareggiato all’ottantesimo, annullato per fuorigioco, poi abbiamo pareggiato quando mancavano 4-5 minuti. Oggi Nico è stato sfortunatissimo, poteva giocare altre 10 ore e non avrebbe fatto gol».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG