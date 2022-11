Riccardo Saponara, fantasista della Fiorentina, ha parlato in vista della sfida contro il Milan: le sue dichiarazioni

Riccardo Saponara ha parlato così al canale Tik Tok della Fiorentina.

LE PAROLE – «San Siro è uno stadio speciale dove giocare, per tutti. Per il momento che stiamo vivendo abbiamo le carte in regola per poter mettere in difficoltà il Milan e rosicchiare ancora qualche punto in classifica».

