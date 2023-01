La Fiorentina lavora al mercato in entrata, ma non solo. Gli obiettivi nel mirino del club viola sono Beukema e Cittadini

«L’ultima volta che Rocco Commisso mise piede a Firenze, il 12 agosto scorso, scatenò (come sempre) un ciclone d’ottimismo»: è l’incipit del pezzo di Andrea Giannattasio sul Corriere dello Sport che annuncia per domani l’arrivo del patron della Fiorentina. Dovrebbe servire a sbloccare una serie di operazioni lungo tre fronti.

1) Gli arrivi: Beukema e Cittadini. Sono le due operazioni inerenti alla difesa sulle quali la Viola è concentrata. Beukema è il centrale dell’AZ Alkmaar ed è oggetto d’attenzione anche da parte del Bologna. Cittadini è di proprietà dell’Atalanta ed attualmente è in prestito al Modena, è un 2002 e interesserebbe per il mercato estivo.

2) Sfoltire la rosa. Dopo l’uscita di Maleh, sono previste le uscite di Zurkowski, Gollini e Benassi. Ancora da definire le modalità ma non si dovrebbe aspettare molto.

3) I rinnovi di contratto. Il primo a prolungare sarà Bonaventura (fino al 2024, ingaggio di 1.5 con bonus). Altri nodi riguardano Amrabat, Saponara e Venuti (per il quale ci sono Empoli, Salernitana ed Espanyol come possibili destinazioni). La priorità resta Amrabat (il Mondiale lo ha reso appetibile per tutta l’Europa), mentre tempi più lunghi date le scadenze non immediate sono previsti per Biraghi e Castrovilli.

