Fiorentina sulla scia della Juventus, Barone: «Stiamo lavorando anche noi su questo». Il dg viola sul futuro del club

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA in cui ha spiegato come anche la società viola stia pensando a una Seconda Squadra. Un progetto che in Italia per ora è stato portato avanti solo dalla Juventus

Le sue parole: «Il nostro obiettivo è abbassare i costi e la sostenibilità passa dal fatto che si possano valorizzare i nostri talenti. Stiamo poi lavorando in Lega A e in Federazione per le seconde squadre che sono un elemento importante per valorizzare il settore giovanile».

The post Fiorentina sulla scia della Juventus, Barone: «Stiamo lavorando anche noi su questo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG