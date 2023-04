Koulibaly esalta l’ex Juve: «Non potevi distrarti un minuto con lui. O era gol…». Le parole del difensore del Chelsea

Kalidou Koulibaly ha parlato dell’ex Juve Cristiano Ronaldo nell’intervista concessa a Goal.com.

Così il difensore del Chelsea: «Giocare conto Ronaldo è difficile perché a volte non lo vedi per alcuni minuti. Pensi: ‘Va bene’. Tu fai una bella partita ma dopo lui si sveglia e segna. È così, la cosa più difficile con lui è che devi essere attento ogni minuto perché altrimenti segnerà, non sai quando ma lo farà».

