In casa Fiorentina prosegue il duello tra Terracciano e Gollini, al momento le gerarchie rispetto a inizio stagione sono stravolte.

Secondo quanto riportato dalla Nazione, a inizio stagione doveva essere l’ex Atalanta il titolare, ma l’alternanza tra i due ha agevolato Terracciano che si è fatto trovare più pronto. Italiano per il momento ha scelto, ma le gerarchie in casa Viola potrebbero essere ribaltate in poco tempo.

L’articolo Fiorentina, Terracciano Gollini: una porta per due proviene da Calcio News 24.

