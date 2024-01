Allo stadio Franchi andrà in scena la sfida di Serie A tra Fiorentina e Udinese: ecco le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo stadio Franchi andrà in scena la sfida di Serie A tra Fiorentina e Udinese. Entrambe arrivano da una sconfitta: la viola contro il Sassuolo per 1 a 0, mentre i bianconeri in casa contro la Lazio per 2 a 1. La voglia di ritornare alla vittoria c’è tutta per la squadra di Italiano per tenersi stretto il quarto posto, quella di Cioffi per trovare punti preziosi in chiave salvezza. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi

Fiorentina-Udinese: l’orario e dove vederla

Fiorentina-Udinese, per la ventesima giornata della Serie A, la prima del girone di ritorno. All’Unipol Domus, l’orario del fischio d’inizio è fissato per le ore 18 e sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.

