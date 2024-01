Calciomercato Fiorentina, Vargas è la priorità dei viola: dopo il primo no dell’Ausburg, pronta una nuova offerta

La Fiorentina ha messo Ruben Vargas nel mirino. Il calciatore dell’Ausuburg e riferimento della nazionale svizzera è il primo nome per rinforzare la rosa e, dopo il sorpasso del Napoli per Ngonge, come riportato dal Corriere dello Sport, i viola non hanno alternative.

La dirigenza gigliata aveva già presentato una prima offerta di otto milioni, con cinque di parte fissa e tre di bonus, ma i tedeschi avevano detto di no. Un no che lascia spazio però per trattare: dopo le fatiche di Supercoppa Italiana, una volta tornati in Italia, Pradé e Barone rilanceranno con l’Ausburg: pronta un nuova offerta, con cifre più alte, per arrivare all’esterno offensivo. Se si accelera per Vargas, i viola rallentano sul fronte prima punta: la trattativa con la Juve per Kean non convince, visti i costi molto alti tra stipendio e costo del prestito e la molta concorrenza per l’attaccante bianconero.

