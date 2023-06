La Fiorentina va in svantaggio contro il West Ham nella finale di Conference League: Controllo di petto di Bowen, Biraghi ostacolandolo la tocca con la mano e, dopo un lungo check, l’arbitro viene richiamato al VAR e decide di dare il rigore.

Dal dischetto va Benrahma che non sbaglia. Per la viola ancora 30′ per crederci!

