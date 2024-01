Fiorillo a Sky: «Eravamo in totale emergenza, ma la sconfitta sonora ci farà crescere». Le dichiarazioni del portiere

Fiorillo, portiere della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juve. Queste le dichiarazioni dell’ex bianconero.

LA SCONFITTA – «Eravamo in totale emergenza oggi tra convocati in Coppa d’Africa, infortuni e turnover. Il mister ha preferito non rischiare i giocatori più importanti per il campionato. Quando succede così il divario con una grande squadre come la Juve si amplifica ancora di più. Queste partite qui, nonostante la sconfitta sonora, ci servono per farci crescere e che per ottenere la salvezza dobbiamo fare un ulteriore step mentale importante».

SALERNITANA JUVE – «Dobbiamo dare continuità di prestazioni sotto il profilo dell’atteggiamento. Quando abbiamo fatto partite importanti abbiamo raccolto punti contro squadre importanti. La salvezza passerà dal nostro stadio che quando decide è un valore aggiunto».

