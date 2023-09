Fischer (allenatore Union): «Bonucci porta una mentalità straordinaria». Le parole del tecnico

L’allenatore dell’Union Berlino, Urs Fischer, accoglie Leonardo Bonucci. Le dichiarazioni sull’ex Juve riportate dalla BILD.

FISCHER – «Abbiamo preso un difensore forte e con un’esperienza incredibile. In qualche modo durante l’allenamento che abbiamo fatto sentivi la sua presenza sul campo. È un giocatore che ha una mentalità straordinaria, è in grado di leggere la partita, guardare in avanti e anticipare».

