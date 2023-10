Mathieu Flamini, ex centrocampista del Milan, ha parlato dell’addio di Sandro Tonali: per il francese il centrocampo rossonero è più forte

Intervistato da Sportweek, Mathieu Flamini, ex Milan, ha dichiarato:

«Mi guardavo attorno e vedevo giganti, da Maldini a Seedorf: uomini intelligenti prima che campioni. Lì sentivo di appartenere a qualcosa più grande di me, una bandiera importante per milioni di persone. Ero già uomo, ma mi sono sposato con il Diavolo. Apprezzavo Tonali, ma dobbiamo rispettare la scelta sua e del club. Forse oggi la squadra è ancora più forte con Reijnders e Loftus-Cheek in mezzo, hanno aggiunto dinamismo e qualità. E Pulisic è una punta di livello internazionale. Avrei voluto il sesto francese perché Thuram era vicinissimo ed è forte, è un peccato non sia venuto. Però mi tengo il giusto mix che abbiamo: giovani come Kalulu e Adli, campioni come Theo, Maignan e il vecchio leone Giroud, un amico e un grandissimo».

The post Flamini sicuro: «Addio di Tonali? Milan più forte, vi spiego» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG